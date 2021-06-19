Власти Ялты рассказали, когда будет снят запрет на купание в море

Купание на пляжах Ялты будет запрещено до ликвидации последствий подтоплений. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

«В Ялте из 86 пляжей, 40 приведено в порядок, остальные требуют уборки, сильнее всего пострадал Приморский пляж. В данный момент все пользователи пляжных территорий и руководители санаторно-курортного комплекса занимаются расчисткой пляжей. Напоминаю, что до того, как не будут исследованы все пляжи, находиться на них категорически запрещено», - сказал он.

Уточняется, что запрет продлится до ликвидации последствий стихийного бедствия. Будет проведена санитарная очистка пляжей. Также ожидаются результаты лабораторного контроля качества воды и грунта.