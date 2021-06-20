Вильфанд предупредил россиян об «опасном солнце»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшую неделю в Центральном федеральном округе (ЦФО) будет наблюдаться высокий уровень ультрафиолетового излучения. По его словам, ультрафиолетовая радиация будет максимально опасной.

Он также предупредил россиян о необходимости соблюдения мер предосторожности. Пребывание на улице в дневные часы может привести к проблемам со здоровьем, как отметил Вильфанд, передает ТАСС.

«Лучше находиться не на улице в это время», - заметил синоптик.

Ранее специалисты МЧС напомнили москвичам о правилах безопасного отдыха у воды. По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя будет жаркой и солнечной, поэтому тысячи человек могут отправиться на пляж, где существует риск получить серьезные солнечные ожоги или тепловой удар.