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В Петербурге стартует Международный экономический форум

Ян Брацкий
00:35 02.06.2021
В рамках ПМЭФ представители деловых кругов проведут более 100 встреч и дискуссии по актуальным вопросам мировой экономики.
В Петербурге стартует Международный экономический форум
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Санкт-Петербург готов к старту Международного экономического форума, который пройдет со второго по пятое июня. На эти дни в Петербург съедутся ведущие эксперты и представители деловых кругов, чтобы обсудить актуальные вопросы мировой повестки.

По традиции, мероприятие пройдет в КВЦ «Экспофорум». С учетом пандемии коронавирусной инфекции будут приняты строгие противоэпидемические меры. Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что предельно допустимое количество гостей форума не должно превысить пять тысяч человек.

Деловая программа форума предполагает проведение более 100 дискуссий и встреч, на которых будут обсуждаться вопросы и проблемы глобальной экономики, пишет РИА Новости. Центральным событием форума станет участие президента Владимира Путина в пленарном заседании.

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