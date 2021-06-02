В Петербурге стартует Международный экономический форум

Санкт-Петербург готов к старту Международного экономического форума, который пройдет со второго по пятое июня. На эти дни в Петербург съедутся ведущие эксперты и представители деловых кругов, чтобы обсудить актуальные вопросы мировой повестки.

По традиции, мероприятие пройдет в КВЦ «Экспофорум». С учетом пандемии коронавирусной инфекции будут приняты строгие противоэпидемические меры. Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что предельно допустимое количество гостей форума не должно превысить пять тысяч человек.

Деловая программа форума предполагает проведение более 100 дискуссий и встреч, на которых будут обсуждаться вопросы и проблемы глобальной экономики, пишет РИА Новости. Центральным событием форума станет участие президента Владимира Путина в пленарном заседании.