Число пропавших без вести после потопа в Ялте выросло до двух

Количество пропавших без вести во время наводнения в Ялте выросло до двух человек. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

«Двое пропавших без вести и один погибший», - сказала она ТАСС.

Туристов среди них нет, отметила Павленко. Она также добавила, что пострадали 24 человека, у всех легкие травмы.

В ночь на 18 июня в Ялте выпало три месячные нормы осадков. Из-за этого реки вышли из берегов, а с гор к жилым домам устремились селевые потоки. Наводнение признано крупнейшим за последние сто лет.

В ликвидации последствий стихийного бедствия принимают участие силы Черноморского флота. В частности, военнослужащие выполняют подвоз питьевой воды и продуктов первой необходимости, расчищают завалы, помогают в очистке домовладений и перевозке личных вещей жителей.