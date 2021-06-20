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Число пропавших без вести после потопа в Ялте выросло до двух

Анна Касаткина
03:26 20.06.2021
Причиной крупнейшего за столетие наводнения стали обильные осадки на Крымском полуострове.
Число пропавших без вести после потопа в Ялте выросло до двух
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
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Количество пропавших без вести во время наводнения в Ялте выросло до двух человек. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

«Двое пропавших без вести и один погибший», - сказала она ТАСС.

Туристов среди них нет, отметила Павленко. Она также добавила, что пострадали 24 человека, у всех легкие травмы.

В ночь на 18 июня в Ялте выпало три месячные нормы осадков. Из-за этого реки вышли из берегов, а с гор к жилым домам устремились селевые потоки. Наводнение признано крупнейшим за последние сто лет.

В ликвидации последствий стихийного бедствия принимают участие силы Черноморского флота. В частности, военнослужащие выполняют подвоз питьевой воды и продуктов первой необходимости, расчищают завалы, помогают в очистке домовладений и перевозке личных вещей жителей.

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