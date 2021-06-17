Москвичам объяснили, как пережить надвигающуюся 30-градусную жару

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» предупредил жителей столичного региона России о приближении 34-градусной жары. По его словам, с сегодняшнего дня в Центральной России начинается генеральное наступление лета по всем фронтам, и связано это будет с выходом скандинавского антициклона, центр которого в пятницу окажется над столицей.

«Дальше в выходные, в начале следующей недели он же передаст эстафету своем барическому собрату азовскому антициклону. Имя говорят само себя. Это значит, что жителей Центральной России, столичного региона ждет погода «миллион на миллион» - это чистейшее небо, практически без облачности, практически никаких осадков не будет. Ветер такой штилевой переменных направлений», - сказал он.

Тишковец отметил, что в таких условиях воздух начнет интенсивно прогреваться. В начале следующей недели жара продолжит усиливаться, днем будет +29...+34.

«Я думаю, что 22 июня состоится рекорд или повтор рекорда далекого революционного 1917 года. Так что можно сказать, что такой жары в эти дни, в последней декаде июня не было как минимум последние 104 года», - заявил синоптик.

Диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова дала москвичам несколько советов, как спастись от жары. По словам специалиста, в жару не следует употреблять сильно охлажденные напитки, так как это может привести к «летней» ангине.

«Если человек живет в приделах города, где жара ощущается тяжелее, то можно завесить балкон, либо окна влажными простынями. То есть их просто намочить и повесить как шторы. Это помогает охлаждать нашу квартиру. Мы не раскрываем окна на полную катушку ни в коем случае. Мы их стараемся закрыть. Все-таки большинство домов имеет свойство сохранять свою внутреннюю температуру», - сказала медик.

Белоусова добавила, что люди, которые вынуждены выходить на улицу в такую погоду, необходимо надеть головной убор и легкую одежду с длинным рукавом.

«Если мы пришли и чувствуем перегрев, то можно завернуться в прохладную простыню на 5-7 минут до первых мурашек, затем раскутаться и лечь передохнуть», - поделилась врач.

Также терапевт считает, что следует вспомнить про существование холодных супов. Следует избегать резкого жгучего вкуса пряностей (хрен, горчица), так как они могут вызвать внутренний жар в теле. Рекомендуется на короткое время отказаться от потребления мясных продуктов.