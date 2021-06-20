В Великобритании нашли простой способ ускорить лечение COVID-19

Обычный ингалятор от астмы позволяет заметно ускорить выздоровление от коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета.

По данным исследования, проведенного учеными, лекарственный препарат будесонид помогает больным с коронавирусной инфекцией. Будесонид – это лекарство, которое применяется для лечения астмы и болезней легких.

По мнению самих ученых, это исследование может стать крайне важным для борьбы с пандемией коронавируса, передает The Telegraph. Результаты испытаний уже рассматривают в министерстве здравоохранения Великобритании. Авторы исследования допускают, что будесонид будет использоваться для амбулаторного лечения COVID-19.

Ранее ученые заявили о возможности создания лекарства от рака на основе вакцины против коронавируса. Вакцины от COVID-19 создаются с использованием ДНК человека - это позволяет иммунной системе лучше бороться с болезнью после введения препарата. При создании вакцины от COVID-19 используется «общая» генетическая информация, которая распознается иммунной системой каждого отдельного человека. В случае лекарства от рака предлагается использовать тот же метод, но персонифицировать ДНК под каждого пациента.