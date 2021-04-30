Ученые заявили о возможности создания лекарства от рака на основе вакцины от COVID-19

Вакцины от коронавирусной инфекции создаются с использованием ДНК человека - это позволяет иммунной системе лучше бороться с болезнью после введения препарата. Исследователи из Университета Вашингтона предложили использовать тот же метод для создания лекарства от рака.

При создании вакцины от COVID-19 используется «общая» генетическая информация, которая распознается иммунной системой любого человека. В случае лекарства от рака предлагается использовать тот же метод, но персонифицировать ДНК под каждого пациента.

«Мы взяли образец опухоли у одного из наших пациентов, страдающего от рака печени в поздней стадии, и на основе уникальной генетической информации разработали препарат. Это первый случай использования ДНК-вакцины. По нашим данным, иммунная система пациента дала ожидаемый нами ответ», - говорится в сообщении на сайте университета.

Ученые отметили, что для создания такого препарата используется ДНК из раковых опухолей. Таким образом, действие препарата направлено исключительно на пораженные раком клетки и не нанесет вреда организму.

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