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Американские онкологи описали новый признак рака печени

Валентина Пескова
10:20 17.03.2021
Несмотря на то что настоящая проблема скрывается в печени, болевые ощущения могут возникать совершенно в других местах организма.
Американские онкологи описали новый признак рака печени
© Фото: Rolf Vennenbernd, dpa, Globallookpress
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Специалисты Американского онкологического общества (American Cancer Society) рассказали о новых симптомах, по которым можно установить, что у человека, возможно, в печени развивается рак.

Если раньше специалисты диагностировали возможное заболевание по уплотнению (или шишке) в правой части живота и возникновению боли в той же области, то теперь к ним прибавились такие тревожные «сигнальными» признаки, как боли в области правой лопатки.

Как пишет о результатах исследования британское издание Express, боли в лопатке являются признаком опухоли, так как ее метастазы воздействуют на нервы, ведущие к мозгу. Иногда боль может распространяться на обе лопатки или даже на всю спину целиком, отмечают медики.

К другим частым симптомам рака печени относятся также пожелтение белков глаз и кожи, зуд, слишком темная или слишком светлая моча, потеря аппетита или резкое похудение в том случае, если человек не делал ничего для этого специально сам. Также у некоторых пациентов отмечается тошнота или чувство быстрого насыщения. Медики оговаривают, что все эти симптомы могут сигнализировать о целом ряде проблем со здоровьем, но в любом случае это уже является поводом для того, чтобы сходить на обследование к врачу.

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