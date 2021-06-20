Шойгу и Лавров - лидеры «Единой России»: о чем говорил Путин на съезде партии

Владимир Путин накануне обозначил ключевые направления работы «Единой России» на ближайшие годы: необходимо повысить доходы граждан, снизить уровень бедности, провести модернизацию дорог и общественного транспорта, поддержать семьи с детьми.

«Сложная ситуация, мы с вами знаем: но чтобы переломить негативные тенденции, нам нужно сфокусировать на этой цели все наши усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей, понимая, что благополучная, крепкая семья с детьми – это и есть будущее России. Уже принятые решения будем постоянно дополнять, настраивать, расширять. Мы последовательно выстраиваем здесь целую линейку адресных мер. Так с первого июля начнутся выплаты на детей от 8ми до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. Предусмотрена помощь и будущим мамам, которые находятся в сложном материальном положении. Так же будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребенком младше 8 лет», - сказал Путин.

Отдельно президент коснулся выборов в Госдуму, которые пройдут этой осенью. Нужно сделать все, чтобы их итоги пользовались доверием людей. Что касается «Единой России», то первая пятерка ее федерального списка не вызывает сомнений. Первой президент называет фамилию Сергея Шойгу.

«Хочу сказать, что мы вместе с ним делали первые шаги по созданию партии. Он не только министр обороны, но и создатель МЧС - лучшей во всем мире спасательной службы. Сегодня Сергей Кужугетович решает вопросы, и эффективно решает, по укреплению армии и флота», - сказал президент.

Министр обороны благодарит президента за доверие. И вспоминает, с чего начиналась партия, какого уровня проблемы приходилось решать 20 лет назад, когда речь шла еще не о развитии, а о выживании.

«Вспоминаю о том, что в то время решались вопросы, как выплатить заработную плату, денежное довольствие военнослужащим. Денег не было, и его выдавали сухим пайком, который остался еще с советских времен. По 6 месяцев не было денежного довольствия. Не получали даже пособия на детей. А сейчас мы здесь с этой трибуны слышим от президента, что надо помочь, поддержать многодетные семьи, и целая программа идет по этому. И мы уже относимся как к чему-то естественному абсолютно, так, как будто это было всегда, к материнскому капиталу. Это стало нормой жизни, но для этого надо было пройти этот путь длинною в 20 лет», - заявил глава Минобороны.

Следующий после Шойгу в партийном списке - Сергей Лавров. Еще три фамилии, которые назвал Путин - уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - один из главных героев борьбы с коронавирусом.

«Сегодня утром поступил звонок от президента. Не секрет, что мы с ним были в красной зоне. Мы знакомы. Именно в тот момент я принял решение, что накопленный опыт команды Коммунарки, накопленный опыт московского здравоохранения может быть полезен на федеральном уровне. И я дал согласие», - сказал Проценко.

То, что лидерами «Единой России» становятся врач, омбудсмен и педагог, говорит о том, что Путин эту партию видит партией социальной. И на выборах она должна представлять уже не столько власть, сколько общество. Конкуренция внутри «Единой России» очень высока. На 400 мест в списке претендовали 6 тысяч кандидатов. И сейчас, когда эти списки готовы, начинается работа с избирателями.

В выборах от «Единой России» впервые будет участвовать и замминистра обороны Андрей Картаполов. Он рассказал, что в последние годы во власти сделали многое для того, чтобы вырос престиж армии.

«На сегодняшний день армия - это самый уважаемый институт в стране, ей доверяют больше 80% наших граждан, нашу армию боятся и уважают все наши противники. Наша армия является самой современной и самой боеспособной», - отметил он.

Новых кандидатов много. «Единая Россия» почти наполовину обновила свой состав. Людей отбирали очень тщательно и долго, ведь партия - это, прежде всего, люди. И важно, чтобы эти люди шли во власть не за собственными амбициями.