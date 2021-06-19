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Путин назвал Шойгу и Лаврова кандидатами в «пятерку» лидеров избирательного списка ЕР

Иван Линдеманн
15:14 19.06.2021
Также туда вошли Денис Проценко, Анна Кузнецова и Елена Шмелева.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России Сергей Шойгу и глава министерства иностранных дел страны Сергей Лавров являются кандидатами в «пятерку» лидеров избирательного списка «Единой России». Об этом заявил Владимир Путин.

«На мой взгляд, это список, особенно первая «пятерка», должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике - у нас принято называть их политическими тяжеловесами - и люди относительно новые, но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления развития нашей жизни», - сказал президент на съезда партии.

К таким направлениям Путин отнес поддержку семей с детьми, поддержку детства в целом, образование - от школы до университета,  здравоохранение, представление интересов страны, отстаивание ее интересов во внешней сфере, на международной арене и укрепление обороноспособности государства. 

«В этой связи хотел бы сказать о некоторых людях, которые таки или иначе ярко представляют все эти направления: Сергей Шойгу - один из основателей партии, Сергей Лавров - блестящий дипломат», - подчеркнул глава государства.

Далее Путин говорил о здравоохранении.

«У нас много ярких, интересных, красивых внутренне людей, достойных представлять и нашу страну, и своих избирателей на любом уровне. Но появляются и новые люди, новые герои, с одним из них я познакомился в прошлом году в Коммунарке. Это Денис Николаевич Проценко. Он один из первых вступил в борьбу с эпидемией», - сказал президент.

Также в «пятерку» лидеров избирательного списка «Единой России» Путин включил детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву.

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