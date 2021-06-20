Посол Антонов рассказал о предстоящей работе по стабилизации отношений России и США

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что реализация договоренностей Владимира Путина и Джо Байдена по стратегической стабильности в данный момент являются наиболее важной задачей в налаживании российско-американских отношений.

«Одна из главных наших задач - это скорейшая, но главное качественная и результативная реализация совместного заявления двух президентов по стратегической стабильности», - заявил он РИА Новости по возвращении из РФ в США.

Также дипломат добавил, что Москва и Вашингтон планируют оперативно определиться с проведением первых консультаций по стратегической стабильности.

«Планируем оперативно определиться с американскими коллегами по проведению первых консультаций. Рассчитываем, что разговор будет профессиональным и со временем даст нам возможность определиться, какие возможны договоренности в области глобальной безопасности», - сказал Антонов.

Напомним, что 16 июня, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве. Лидеры двух стран обсудили накопившиеся взаимные претензии и договорились урегулировать их на взаимоприемлемой основе. Одним из первых достигнутых на вилле Ла Гранж решений стало возвращение послов.