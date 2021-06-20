В стране и мире Диктор Кириллов рассказал о жизненных принципах журналиста Лысенко Иван Линдеманн Его не стало в воскресенье, 20 июня. Журналисту было 84 года. Причиной смерти стал инсульт. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomohov, Globallookpress Читайте нас на: Анатолий Лысенко был настоящим творцом телевидения. Об этом заявил диктор, народный артист СССР Игорь Кириллов. «Для меня это большая утрата. Он моложе меня на несколько лет. Как-то раньше времени ушел, мне кажется. Это был замечательнейший человек и великолепный, талантливейший журналист. Это действительно мастер своего дела на телевидении», - сказал он. Также, по словам Кириллова, Лысенко сочетал в себе какую-то удивительную доброту. «В то же время он был требовательным, настоящим творцом телевидения», - добавил он. Ранее глава московского отделения Союза журналистов России Павел Гусев рассказал, из-за чего в последнее время переживал Лысенко. Журналиста не стало в воскресенье, 20 июня. Ему было 84 года. Причиной смерти стал инсульт. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика