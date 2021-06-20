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Диктор Кириллов рассказал о жизненных принципах журналиста Лысенко

Иван Линдеманн
16:43 20.06.2021
Его не стало в воскресенье, 20 июня. Журналисту было 84 года. Причиной смерти стал инсульт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomohov, Globallookpress
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Анатолий Лысенко был настоящим творцом телевидения. Об этом заявил диктор, народный артист СССР Игорь Кириллов.

«Для меня это большая утрата. Он моложе меня на несколько лет. Как-то раньше времени ушел, мне кажется. Это был замечательнейший человек и великолепный, талантливейший журналист. Это действительно мастер своего дела на телевидении», - сказал он.

Также, по словам Кириллова, Лысенко сочетал в себе какую-то удивительную доброту.

«В то же время он был требовательным, настоящим творцом телевидения», - добавил он.

Ранее глава московского отделения Союза журналистов России Павел Гусев рассказал, из-за чего в последнее время переживал Лысенко.

Журналиста не стало в воскресенье, 20 июня. Ему было 84 года. Причиной смерти стал инсульт.

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