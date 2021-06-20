В ХК «Спартак» заявили о готовности помочь находящейся в коме певице МакSим

Хоккейный клуб «Спартак» заявил о готовности оказать любую возможную помощь российской певице МакSим, которую ранее госпитализировали с пневмонией. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы клуба.

«Клуб следит за ее состоянием. Мы связывались с представителем певицы, предложили любую помощь», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что композиция «Знаешь ли ты» в исполнении МакSим ранее очень полюбилась болельщикам команды, они поют ее на матчах команды.

Накануне стало известно, что 38-летнюю артистку ввели в медикаментозный сон. Сама MaкSим на странице в Instagram ранее сообщала, что тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.