Армия Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов выразил уверенность в конструктивном диалоге с США Ян Брацкий На переговорах в минувшую среду в Женеве, президенты России и США условились решать проблемы на взаимоприемлемой основе. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Россия и США пойдут по пути конструктивного диалога. Уверенность в этом выразил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. «Почувствовали конструктивный настрой. Мне кажется, обе наши страны пойдут по этому пути», - сказал Герасимов по итогам переговоров сторон в эфире телеканала «Россия 1». В минувшую среду, 16 июня, в Женеве состоялись переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Стороны подробно остановились на взаимных разногласиях и условились решать их на взаимоприемлемой основе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика