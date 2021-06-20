Врач рассказал о похудении с помощью горячих ванн

Горячие ванны способствуют сжиганию калорий и могут являться одни из средств для избавления от лишнего веса. Об этом заявил врач-диетолог Майкл Мосли, его слова приводит Daily Express.

В ходе эксперимента, который проводил Университет Лафборо, добровольцы час лежали в ванне, наполненной горячей водой. Резервуар был оснащен оборудованием для определения количества сожженных калорий. В результате Мосли, который принял участие в эксперименте, смог сжечь 240 калорий, что сопоставимо с динамичной тридцатиминутной ходьбой.

«Прежде всего мы замеряли расход энергии во время процедуры. И то, что мы обнаружили, было 80-процентным увеличением затрат энергии только в течение часового приема ванны», — сказал сотрудник университета, физиолог Стив Фолкнер.

Такой эффект специалисты объясняют белками теплового шока — специфическими белками, которые появляются в организме, когда клетки на какое-то время подвергаются воздействию повышенных температурных показателей.

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