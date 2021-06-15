Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач определила лучший напиток для похудения

Светлана Иванова
10:01 15.06.2021
Из-за недостатка воды в рационе в организме замедляются обменные процессы, поэтому употребление достаточного количества воды - основа коррекции веса, уточнила специалист.
Врач определила лучший напиток для похудения
© Фото: Sabine BroseSorge, Globallookpress
Читайте нас на:

Одним из главных советов, который можно дать людям, желающим снизить вес, является употребление воды и соблюдение питьевого режима. Об этом рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Как отметила специалист, из-за недостатка воды в рационе в организме замедляются обменные процессы, и, напротив, употребление около 500 миллилитров воды увеличивает интенсивность обменных процессов спустя всего 10 минут, передает портал med-heal.ru.

По мнению специалиста, также вода помогает избежать переедания во время приема пищи.

«Выпивая стакан воды, мы способствуем увеличению объема содержимого желудка, не добавляя при этом калорий», - пояснила специалист.

Кроме того, достаточное количество жидкости в организме помогает человеку избавиться от чувства жажды и не злоупотреблять сладкими напитками и газировкой.

Оптимальным для человеческого организма человека является употребление 1,5-2 литров воды в день. Больше жидкости в рационе может вызвать дополнительную нагрузку на работу почек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:17 В стране и мире
Директор автозаправки задержан после пожара в Новосибирске
07:33 Армия
Видео
Предотвратить торпедную атаку: объединенные силы ТОФ дали отпор подлодкам «противника»
06:53 В стране и мире
За езду на шипованной резине летом могут начать штрафовать
06:36 Армия
Российско-лаосские военные учения «Ларос-2021» впервые пройдут в Приморье
05:00 Армия
Видео
Поразить мишени: экипажи Т-80 в Подмосковье отработали организацию танковых засад
Популярное
В Германии назвали чушью условие Украины по Крыму и «Северному потоку - 2»
Эксперт перечислил профессии с самыми большими в стране пенсиями
Эксперт перечислил профессии с самыми большими в стране пенсиями
Видео
Путин в ходе интервью NBC попросил журналиста не «затыкать ему рот»
Видео
Путин назвал «мачизмом» жесткую риторику из США в свой адрес
Видео
«ДТП» с участием скейтера и лошади в Санкт-Петербурге попало на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.