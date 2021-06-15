Врач определила лучший напиток для похудения

Одним из главных советов, который можно дать людям, желающим снизить вес, является употребление воды и соблюдение питьевого режима. Об этом рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Как отметила специалист, из-за недостатка воды в рационе в организме замедляются обменные процессы, и, напротив, употребление около 500 миллилитров воды увеличивает интенсивность обменных процессов спустя всего 10 минут, передает портал med-heal.ru.

По мнению специалиста, также вода помогает избежать переедания во время приема пищи.

«Выпивая стакан воды, мы способствуем увеличению объема содержимого желудка, не добавляя при этом калорий», - пояснила специалист.

Кроме того, достаточное количество жидкости в организме помогает человеку избавиться от чувства жажды и не злоупотреблять сладкими напитками и газировкой.

Оптимальным для человеческого организма человека является употребление 1,5-2 литров воды в день. Больше жидкости в рационе может вызвать дополнительную нагрузку на работу почек.