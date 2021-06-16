Миранчук признан лучшим игроком матча Россия - Финляндия
Сборная России со счетом 1:0 обыграла финнов в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук признан лучшим футболистом матча второго тура группового этапа чемпионата Европы 2020 против команды Финляндии.
Миранчук отличился на второй добавленной к первому тайму минуте матча против финнов, забив победный гол в ворота соперников.
Игра проходила в Санкт-Петербурге. Это первая победа россиян в последних семи матчах на чемпионатах Европы.
Следующий матч сборная России проведет 21 июня против Дании.