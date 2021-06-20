«Максимальная отдача»: Мурашко поздравил медработников с профессиональным праздником

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он отметил, что максимальная отдача всех медиков в период пандемии позволила спасти миллионы жизней. При этом, как подчеркнул Мурашко, коронавирус еще не ушел, и медики продолжают проявлять самоотверженность.

«Мы уже доказали, что можем сдерживать натиск новой пандемии, можем справиться с любым ударом, отвести глобальную угрозу», - заявил Мурашко.

По его словам, полтора года все сотрудники медицины работают с невероятным напряжением, порой на пределе возможностей. Мурашко подчеркнул, что медики переболели COVID-19, многие прошли трудный путь восстановления, но возвращаются к своей работе.

«Пандемия стремительно обрушилась на весь мир, в одну секунду изменила жизни миллиардов людей и заставила каждого человека вспомнить, что ничего дороже здоровья в жизни нет»,- подчеркнул Мурашко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране будет отлажена и внедрена новая модель оплаты труда работникам здравоохранения. Она будет предусматривать единый во всех регионах размер базового оклада.