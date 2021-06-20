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Путин: новая модель оплаты труда работникам здравоохранения будет внедрена в РФ

Виктория Ивашечкина
00:18 20.06.2021
Путин: новая модель оплаты труда работникам здравоохранения будет внедрена в РФ.
Путин: новая модель оплаты труда работникам здравоохранения будет внедрена в РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Путин: новая модель оплаты труда работникам здравоохранения будет внедрена в РФ.

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