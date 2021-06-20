Путин: новая модель оплаты труда работникам здравоохранения будет внедрена в РФ
Путин: новая модель оплаты труда работникам здравоохранения будет внедрена в РФ.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Звезда
|
Путин: новая модель оплаты труда работникам здравоохранения будет внедрена в РФ
Путин: новая модель оплаты труда работникам здравоохранения будет внедрена в РФ.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Звезда
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