Создатели понтонов для инженерных войск назвали их отличие от советских

Новые понтоны, в том числе и те, на которых в данный момент совершается экспедиция в рамках патриотической акции «Сплав Памяти», были созданы в ЦНИИИ ИВ им. Д.М. Карбышева. Старший научный сотрудник института Виктор Тыдень показал в программе «Военная приемка» лабораторию, в которой подбирались самые оптимальные формы и характеристики отечественного понтонного парка.

«Все плавающие модели инженерных войск, существующие и те, что раньше стояли на снабжении, прошли через бассейн в нашем институте. Цель нашей лаборатории - создание оптимальных форм корпуса для обтекания их водой с целью уменьшения сопротивления», - объяснил сотрудник ЦНИИИ ИВ.

По словам главного научного сотрудника ЦНИИИ ИВ им. Д.М. Карбышева Петра Хмелюка, новые понтоны, по сравнению с советскими, обладают улучшенной устойчивостью, выдерживают большие нагрузки и могут одинаково удобно использоваться как на берегу, так и в русле реки.

«Было разработано новое универсальное береговое звено, это впервые было сделано в истории строительства. То есть, впервые создан понтонный парк. Это звено можно было использовать как в береговой части, так и речное звено», - заявил главный научный сотрудник.

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