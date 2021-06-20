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Создатели понтонов для инженерных войск назвали их отличие от советских

Владимир Расходчиков
11:51 20.06.2021
В Центральном научно-исследовательском испытательном институте инженерных войск показали, где создаются новинки отечественного понтонного парка инженерных войск.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новые понтоны, в том числе и те, на которых в данный момент совершается экспедиция в рамках патриотической акции «Сплав Памяти», были созданы в ЦНИИИ ИВ им. Д.М. Карбышева. Старший научный сотрудник института Виктор Тыдень показал в программе «Военная приемка» лабораторию, в которой подбирались самые оптимальные формы и характеристики отечественного понтонного парка.

«Все плавающие модели инженерных войск, существующие и те, что раньше стояли на снабжении, прошли через бассейн в нашем институте. Цель нашей лаборатории - создание оптимальных форм корпуса для обтекания их водой с целью уменьшения сопротивления», - объяснил сотрудник ЦНИИИ ИВ.

По словам главного научного сотрудника ЦНИИИ ИВ им. Д.М. Карбышева Петра Хмелюка, новые понтоны, по сравнению с советскими, обладают улучшенной устойчивостью, выдерживают большие нагрузки и могут одинаково удобно использоваться как на берегу, так и в русле реки.

«Было разработано новое универсальное береговое звено, это впервые было сделано в истории строительства. То есть, впервые создан понтонный парк. Это звено можно было использовать как в береговой части, так и речное звено», - заявил главный научный сотрудник.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Понтоны. Переправы. Рекорды» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Съемочная группа провела неделю на воде с военными инженерами и расскажет, почему русские понтоны – лучшие в мире, как из них строят километровые переправы, кем были изобретены современные средства наведения мостов и как эту идею у нас украли.

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