«Сплав Памяти» на прочность: глава инженерных войск объяснил задачи понтонной экспедиции

Патриотическая акция «Сплав Памяти» военных инженеров ВС РФ призвана не только почтить память погибших в Великой Отечественной войне, но и проверить состояние и выносливость понтонного парка и военнослужащих. Об этом в программе «Военная приемка» заявил начальник инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий.

«Проверим возможности самих звеньев на таком удалении, движение на воде, в волну, груженые, то есть проверить правильность заданных характеристик и возможности нашего парка», - рассказал командующий инженерных войск.

Речной переход в рамках патриотической акции «Сплав Памяти» проводится впервые в истории Вооруженных Сил Российской Федерации и приурочен 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Ее завершение состоится в Волгоградском водохранилище 22 июня, где сойдутся военные инженеры трех округов - Западного, Южного и Центрального.