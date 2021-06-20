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«Сплав Памяти» на прочность: глава инженерных войск объяснил задачи понтонной экспедиции

Владимир Расходчиков
10:40 20.06.2021
Для военных инженеров и понтонного парка участие в «Сплаве Памяти» станет уникальной проверкой на прочность.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Патриотическая акция «Сплав Памяти» военных инженеров ВС РФ призвана не только почтить память погибших в Великой Отечественной войне, но и проверить состояние и выносливость понтонного парка и военнослужащих. Об этом в программе «Военная приемка» заявил начальник инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий.

«Проверим возможности самих звеньев на таком удалении, движение на воде, в волну, груженые, то есть проверить правильность заданных характеристик и возможности нашего парка», - рассказал командующий инженерных войск.

Речной переход в рамках патриотической акции «Сплав Памяти» проводится впервые в истории Вооруженных Сил Российской Федерации и приурочен 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Ее завершение состоится в Волгоградском водохранилище 22 июня, где сойдутся военные инженеры трех округов - Западного, Южного и Центрального.

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