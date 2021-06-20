В стране и мире В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным Виктория Ивашечкина Президент РФ в свободном режиме ответит на вопросы, которые интересуют граждан страны. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: В Кремле назвали дату прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Она состоится в среду, 30 июня, в 12.00 (МСК). Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, которые интересуют граждан страны. «30 июня Владимир Путин проведет очередную «Прямую линию», - говорится в сообщении Кремля. Подчеркивается, что каждый гражданин может задать свой вопрос президенту через мобильное приложение «Москва – Путину». Оно, по словам разработчиков, позволит выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика