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Американцев возмутила новость о приостановке военной помощи Украине

Роман Захаров
11:37 20.06.2021
Читатели американского издания раскритиковали за это решение президента США Джо Байдена.
Американцев возмутила новость о приостановке военной помощи Украине
© Фото: Volodymyr Tarasovukrinform, globallookpress
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Многие читатели Fox News, увидев новость о том, что Белый дом заморозил реализацию плана по оказанию военной помощи Украине, выразили возмущение из-за действий президента США Джо Байдена. Комментарии недовольные американцы оставили под новостью на сайте издания.

«Джо Байден совершенно не разбирается во внешней политике. Министр обороны, который работал непосредственно с Джо Байденом, как-то сказал, что тот "ошибался практически во всех важнейших вопросах внешней политики и национальной безопасности в течение последних четырех десятилетий"», - написал один из читателей.

Другой напомнил, что «Вашингтон впал в бешенство, когда Трамп сделал всего один телефонный звонок», отметив, что  «старик Джо может прийти, перекрыть кран», после чего нет «никаких возмущений». При этом читатель высказал мнение, что «кому-то очень хорошо платят».

«Я ничего не имею против заморозки военной помощи, потому что нам нужно перестать разбрасываться деньгами налогоплательщиков. Но я подозреваю, что это было сделано по совершенно неправильным причинам», - предположил еще один комментатор.

Один из читателей напомнил, что «Байден сначала оскорблял» президента РФ Владимира Путина, но в итоге уступил российскому лидеру «по всем вопросам, которые потенциально могут привести к конфронтации».

«Разговоры ничего не значат, и теперь весь мир знает, насколько Байден слаб», - подытожили комментатор.

Ранее американское издание Politico, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, сообщило, что на фоне российских военных учений Вашингтон намеревался выдать Киеву 100 миллионов долларов дополнительной помощи, однако отказался от этой идеи в преддверии встречи Путина с Байденом.

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