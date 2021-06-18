СМИ: США приостановили пакет военной помощи Украине

Власти США временно приостановили пакет военной помощи Украине, стоимость которого составляет около 100 миллионов долларов. Данное решение было принято в преддверии саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом сообщает издание Politico.

Ранее Штаты планировали направить Киеву системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и различные противотанковые вооружения. Уточняется, что «заморозка» военной помощи Киеву является временной мерой и вооружение, в том числе летальное, можно быть отправлено Украине, если позиция Вашингтона изменится.

Владимир Путин, подводя итоги встречи с американским коллегой заявил, что Россия и США договорились о проведении межведомственных консультаций по вопросам стратегической стабильности. Новая администрация США приняла ответственное решение о продлении договора по СНВ-3, и теперь встает вопрос, что дальше, подчеркнул президент России. Встреча лидеров России и США продлилась в общей сложности 4,5 часа включая перерыв.