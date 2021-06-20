В NASA рассказали о приближении к Земле астероида размером с две статуи Свободы

К Земле 25 июня максимально приблизится астероид, именуемый 441987 (2010 NY65), размеры которого в два раза превышают размеры статуи Свободы в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Express, ссылаясь на NASA.

«Длина астероида составляет 187 метров, что в два раза больше культовой статуи Свободы Нью-Йорка. 441987 идет со скоростью 13,4 километра в секунду или более 48 000 километров в час. Согласно анализу, астероид достигнет своей ближайшей точки к Земле 25 июня», - сказано в материале издания.

Отмечается, что небесное тело специалисты характеризуют как «потенциально опасное».

Напомним, в мае этого года к Земле приблизился крупный астероид 2015 KJ19. По своим размерам он был больше, чем знаменитая пирамида Хеопса в Египте.