К Земле приближается астероид размером крупнее пирамиды Хеопса

Крупный астероид 2015 KJ19 в пятницу, 14 мая, приблизится к Земле.

Отмечается, что своими размерами астероид, вероятно, превышает высоту пирамиды Хеопса в Египте. Диаметр астероида составляет от 88 до 200 метров. Высота же - 147 метров. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно подсчетам, на минимальное расстояние к Земле астероид подойдет около 13:04 по московскому времени. Ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны. Следовательно, астероид не представляет никакой угрозы планете. Впервые его заметили 20 мая 2015 года.