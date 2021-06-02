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Участники уникального сплава на понтонах прибыли в Ульяновск

Ян Брацкий
04:55 02.06.2021
Подобный речной переход проводится впервые в истории Вооруженных Сил Российской Федерации и приурочен 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие понтонных подразделений инженерных войск, совершающие речной переход до Волгограда, посетили Ульяновск. В речном порту города состоялась их торжественная встреча.

Понтонеров встретил сводный духовой оркестр Ульяновского территориального гарнизона, а также представители юнармейского движения, курсанты межвидового регионального учебного центра войск связи, военно-патриотических клубов и горожане.

Участники мероприятия возложили корзины цветов к памятнику речникам - защитникам речных рубежей России. Военный комиссар Ульяновской области полковник Андрей Пожарский приветствовал участников речного перехода и передал понтонерам плакетку с гербом Ульяновска, которая 22 июня будет доставлена на Мамаев Курган в Волгограде.

Военные инженеры организовали для жителей и гостей города экскурсию по понтонам, продемонстрировали развернутые на них экспозиции. Офицеры инженерных войск рассказали о предназначении современных образцов инженерного вооружения и задачах, выполняемыми понтонными подразделениями инженерных войск.

Подобный речной переход проводится впервые в истории Вооруженных Сил Российской Федерации и приурочен 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В нем принимают участие понтонные подразделения соединений непосредственного подчинения, Западного, Южного и Центрального военных округов.

В ходе перехода каждое понтонное подразделение проводит тактико-специальные учения, на которых отработает более 30 специальных задач по предназначению. В составе речных экспедиций в каждом понтонном подразделении включены два парома: демонстрационный и жилой. На демонстрационном пароме представлены экспозиции средств инженерного вооружения, жилой паром оборудован для проживания личного состава и перевозки материальных средств.

К 22 июня все подразделения прибудут в назначенный район Волгоградского водохранилища, после чего пройдут парадным строем по реке Волга вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» и примут участие в мероприятиях посвященных Дню Памяти и Скорби.

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