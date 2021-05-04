Психолог назвала эффективный способ борьбы с тягой к спиртному

Большая, чем обычно, но умеренная доза алкоголя на майских праздниках не приведет к зависимости, однако стоит позаботиться и о благополучии своего организма. Такой точкой зрения со «Звездой» поделилась психолог Алиса Метелина.

«Есть понятие - праздник. Если он каждый день, то это беда. Но если вы, предположим, да, отступили от своей нормы, да, выпиваете обычно раз в неделю или раз в две недели несколько бокалов вина, но на майские вы выпивали из десяти дней пять... вас нельзя назвать алкоголиком. Если в целом вы соблюдаете свои какие-то нормы, а в майские вы оторвались, это не очень хорошо для организма, но это приемлемо», - сказала она.

Специалист напомнила, что обильные возлияния не проходят бесследно - человек теряет клетки мозга, нагружает свои почки и печень.

Если же выпить хочется не только в праздники и довольно часто, психолог посоветовала обратить внимание на мысли, которые предшествуют этому желанию, и прислушаться к ним.

«Когда мы говорим про алкогольную зависимость - это всегда замещение каких-то эмоциональных потребностей, которые у вас есть на самом деле и которые вы почему-то не реализуете... Вы захотели выпить когда, в какой момент? Может быть, на самом деле вам захотелось, например, ласки и нежности или вам захотелось, чтобы вас кто-нибудь погладил, обнял, какого-то физического телесного контакта. Если вы понимаете свои потребности и желания истинные, то в этом случае алкоголизм вам не грозит», - пояснила Метелина.

Ранее врач рассказал, как избежать злоупотребления алкоголем на майские праздники.