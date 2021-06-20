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Путин назвал первоочередную задачу в борьбе с коронавирусом

Анна Касаткина
00:28 20.06.2021
Президент заявил, что России необходимо сконцентрировать все усилия для борьбы с пандемией.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Mauro Scrobogna, Keystone Press Agency, Globallookpress
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России необходимо сконцентрировать усилия и ресурсы для борьбы с коронавирусом и, в первую очередь, наращивать темпы вакцинации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к медицинским работника в их профессиональный праздник.

«Сейчас наша общая задача - сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации», - отметил глава государства.

По его словам, у России для этого есть все возможности, так как она обладает четырьмя собственными вакцинами от COVID-19. Помимо этого, разрабатываются новые вакцины и лекарственные препараты, добавил Путин.

Ранее президент призвал вакцинироваться всех россиян, подчеркнув, что сам он уже сделал прививку.

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