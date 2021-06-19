Пострадавших в авиакатастрофе на Кузбассе эвакуировали санавиацией

Пострадавших в крушении легкомоторного самолета L-410 в Кемеровской области эвакуируют в больницы по воздуху. Об этом «Звезде» рассказал пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.

«В данный момент происходит эвакуация пострадавших в районе Таная. Сейчас их доставляют авиационным транспортом. Позже появится информация по поводу количества пострадавших и степени их тяжести», - сказал Дужик.

Самолет совершал тренировочный полет с группой парашютистов. Всего на борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Пилоты доложили на землю об отказе одного из двигателей и во время захода на посадку воздушное судно столкнулось с лесным массивом.

В результате трагедии семь человек погибли на месте, 13 получили травмами различной степени тяжести.