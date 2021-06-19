В прокуратуре раскрыли обстоятельства гибели парашютистов в авиакатастрофе на Кузбассе

Эксплуатантом разбившегося в Кемеровской области самолета L-410 был ДОСААФ. Об этом «Звезде» рассказал и.о. старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Антон Кашляк.

«Эксплуатантом воздушного судна является ДОСААФ. Они же подавали заявку на полет. В 10:17 экипаж сообщил об отказе одного из двигателей. Во время захода на посадку произошло столкновение с лесным массивом. На борту воздушного судна находилось 17 парашютистов и два члена экипажа», - сказал Кашляк.

Ранее были опубликованы первые кадры с места трагедии в Кемеровской области. На них видно то, что осталось от самолета. Судя по количеству обломков, удар был большой силы. На месте продолжают работу представители оперативных служб.

В результате трагедии семь человек погибли на месте, 13 пострадали и были госпитализированы в ближайшие больницы с травмами различной степени тяжести. На месте ЧП прибыли оперативные службы.