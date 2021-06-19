Пропавшую в Нижегородской области студентку из США нашли мертвой. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Рысь».

«Найдена, погибла. Всем спасибо за помощь в распространении информации. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей», - говорится в сообщении, размещенном в группе ПСЦ «Рысь» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что 34-летняя Кэтрин Сироу уехала на автомобиле с незнакомцем. Девушка жила в России около трех лет и училась в институте имени Лобачевского на филологическом факультете.

Вскоре она перестала отвечать на звонки. Последний раз ее видели в городе Бор Нижегородской области, где женщина снимала квартиру. Следователи уже осмотрели дом и изъяли ее компьютер, чтобы выяснить ее последние контакты.