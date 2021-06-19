СМИ раскрыли подробности крушения самолета на Кузбассе

Самолет L-410, который потерпел крушение на Кузбассе, выполнял тренировочный полет. В момент инцидента на борту находилась группа парашютистов. В результате ЧП семь человек погибли, 13 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

«На воздушном судне находилось 20 человек, из них 7 погибли и 13 пострадали», - сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла в районе села Журавлево в Промышленновском районе. На месте жесткой посадки работают представители оперативных служб. Точные причины произошедшего выясняются. По предварительной версии, самолет не смог набрать высоту. При взлете воздушное судно начало разворачиваться и задело крылом землю, сообщает портал «112».