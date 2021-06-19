Груда металла: первые кадры с места крушения самолета в Кемеровской области

Опубликованы первые кадры с места трагедии в Кемеровской области, где жесткую посадку совершил самолет L-410. К этому часу известно, что на его борту находилась группа парашютистов, а само воздушное судно совершало тренировочный полет. Фотографии на своей странице в Instagram разместил губернатор региона Сергей Цивилев.

Точная причина происшествия не известна, но по предварительной версии, озвученной ранее, экипаж не смог набрать нужную высоту и при взлете самолет зацепил крылом землю.

В результате трагедии семь человек погибли на месте, 13 пострадали и были госпитализированы в ближайшие больницы с травмами различной степени тяжести. На месте ЧП прибыли оперативные службы.