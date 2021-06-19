Кардиолог развеяла мифы о пользе алкоголя для сердца

Алкоголь не оказывает благотворного влияния на сосуды и не является профилактическим средством от тромбоза. В этом уверена врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. На своем YouTube-канале медик развеяла мифы о возможной пользе горячительного. Также эксперт назвала предельно допустимую суточную дозу спиртного.

«Это 50 граммов, максим сто за один прием. Не чаще четырех-пяти раз в неделю. Это называется умеренное дозированное употребление алкоголя», - объяснила Кореневич.

С ее слов, последние научные исследования говорят о том, что бесконтрольное употребление алкоголя наоборот, повышает риски появления тромбов. Причем уже через шесть часов после выпитой порции.

Ранее врач, кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова предостерегла россиян от употребления спиртного в жару. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе столбики термометров во многих регионах уверенно перешагнут 30-градусную отметку. Специалист рекомендовала пить освежающие напитки, есть фрукты и овощи в течение дня и избегать переутомления.