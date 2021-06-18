Опасное лето: в Москву приходит рекордная жара

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве с 19 по 24 июня продержится сильная жара. Более того, к 23 июня температура повысится до +34°C.

«Выпущено предупреждение о жаркой погоде на три дня, с субботы по понедельник. Но жара будет гораздо более длительной», - подчеркнул Вильфанд, передает ТАСС.

Температура будет выше нормы на 6-7°C, отметил синоптиком. По словам Вильфанда, ночью отдохнуть от жары также не удастся.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что аномально жаркая погода с температурой до 32 градусов придет в Центральный федеральный округ в субботу, 19 июня, и продержится до вторника.