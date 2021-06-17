Офтальмолог рассказала, чего стоит опасаться в солнечный день

Жаркая погода губительна для глаз сразу по нескольким причинам. О главных рисках «Звезде» рассказала врач-офтальмолог и доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Прежде всего, нужно опасаться солнечного излучения, отмечает она. Кроме того, в жаркий день усиливается испаряемость влаги с поверхности глаза, на котором оседает пыль.

«Солнечное излучение повреждает все глазные среды. Географические зоны и страны, где солнце очень активное, эксперты ВОЗ называют "поясом катаракты". Там наибольший процент страдающих этой болезнью людей. В жаркий солнечный день надо пользоваться защитными очками и взрослым и детям», - сказала Шилова.

Для защиты глаз подойдут не всякие очки, предупредила врач-офтальмолог. Аксессуары с цветными линзами чаще используются в декоративных целях и для защиты от солнца не подойдут. Очки с тонкой оправой - тоже. Лучше всего, уверяет специалист, обратиться к врачу, который посоветует модель и тип линзы.

«При повышении температуры появляется синдром "сухого глаза" и снижается барьерная функция роговицы и слизистой. Это входные ворота для инфекции, ведь жара способствует активности микробов. Обязательно нужно проводить влажную уборку для борьбы с пылью. Помещения необходимо дополнительно увлажнять, особенно если в комнате работает кондиционер. Ну и обязательно применяем глазные капли», - добавила эксперт.

Советы офтальмолога приобретают особую актуальность в свете прогноза погоды в столичном регионе на ближайшие дни. По данным синоптиков, кратковременные дожди и локальные грозы уступят место антициклону, который заряжен аномальной жарой. Уже к выходным столбики термометров преодолеют 30-градусную отметку.