Врач напомнил об опасности, которая таится в заграничных ресторанах

Во время заграничных путешествий необходимо более пристально следить за своим рационом и обращать внимание на состав блюд в ресторанах. Такого мнения придерживается главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Эксперт напомнил, что национальные особенности той или иной кухни могут предполагать использование в приготовлении блюд различных ингредиентов, непривычных для нашего организма.

«Непривычную для себя еду в другой стране можно пробовать, если заведение, где ее готовят, не вызывает сомнений. Кроме того, необходимо интересоваться ингредиентами блюд. В них могут быть продукты, вызывающие у вас аллергию или непереносимость. В целом лучше воздерживаться от всего, что вызывает сомнения. Любая ситуация, связанная с ухудшением здоровья вдали от дома, неприятна, а бывает и опасной», - сказал Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией принял решение об увеличении числа авиарейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией и Грецией.

Также Россия возобновляет авиасообщение сразу с несколькими странами: США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.