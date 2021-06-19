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Врач напомнил об опасности, которая таится в заграничных ресторанах

Ян Брацкий
06:21 19.06.2021
Туристам, склонным к пищевой аллергии, стоит более внимательно изучить состав блюд, перед заказом.
Врач напомнил об опасности, которая таится в заграничных ресторанах
© Фото: pixabay
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Во время заграничных путешествий необходимо более пристально следить за своим рационом и обращать внимание на состав блюд в ресторанах. Такого мнения придерживается главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Эксперт напомнил, что национальные особенности той или иной кухни могут предполагать использование в приготовлении блюд различных ингредиентов, непривычных для нашего организма.

«Непривычную для себя еду в другой стране можно пробовать, если заведение, где ее готовят, не вызывает сомнений. Кроме того, необходимо интересоваться ингредиентами блюд. В них могут быть продукты, вызывающие у вас аллергию или непереносимость. В целом лучше воздерживаться от всего, что вызывает сомнения. Любая ситуация, связанная с ухудшением здоровья вдали от дома, неприятна, а бывает и опасной», - сказал Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией принял решение об увеличении числа авиарейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией и Грецией.

Также Россия возобновляет авиасообщение сразу с несколькими странами: США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.

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