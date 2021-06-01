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«Все очень сложно»: фермер оценила введение обязательной маркировки сыра и мороженого

Олеся Степакова
10:01 01.06.2021
Маркировка позволит отследить «жизненный цикл» товара - от производства до его продажи в магазине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nas Mato, Unsplash
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С 1 июня в России вступили в силу изменения в ряд законов. Одно из них касается маркировка сыров и мороженого. Теперь эти продукты подлежат обязательной маркировке, которая позволит отследить «жизненный цикл» товара - от производства до его продажи в магазине. Однако, по словам фермера, производителя молока и молочных продуктов Ольги Друганиной, малые фермерские хозяйства будут испытывать сложности с этим процессом из-за отсутствия необходимых ресурсов.

«Все очень сложно, потому что мы отдалены от крупных городов. Соответственно, с коммуникациями, с кадрами - проблемы», - отметила она в разговоре со «Звездой».

Также для производителей сыра и мороженого работает служба поддержки и выделены персональные менеджеры оператора маркировки, сообщили в Центре развития перспективных технологий. В свою очередь, Друганиной отмечает, что в системе происходят постоянные технические сбои. Помимо этого, по ее словам, стоимость маркировки - «Честного знака» - составляет около 50 копеек, что, вероятнее всего, приведет к подорожанию продукции.

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