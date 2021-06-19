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Без аппетита: врач рассказал, вредно ли отказываться от еды в жару

Анна Касаткина
05:55 19.06.2021
В большинстве случаев организм дает человеку верные подсказки, считает терапевт.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay
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Отсутствие аппетита и, как следствие, отказ от пищи в жару в большинстве случаев полезен для человека. Однако при осознанном голодании важно учитывать индивидуальные особенности организма, рассказал «Звезде» врач-терапевт Александр Барвинский.

«В большинстве случаев в современном мире еда и ее количество больше играют против нас, чем за нас. На нас приходится очень много калорий и, скорее всего, больше еды, чем нам нужно. Когда организм делает подсказку, что можно и не есть, в подавляющем большинстве случаев к этому можно прислушаться, нормально воспринимать и четко соблюдать питьевой режим», - объяснил доктор.

При этом он уточнил, что иногда такая подсказка может и обмануть. Например, при диабете первого и второго типа она чревата определенными осложнениями.

Если же человек решил голодать специально, чтобы легче переносить жару, ему важно здраво оценить свои возможности, пояснил Барвинский. По его словам, нужно трезво подойти к «дозировке» голода, которая в этом случае измеряется днями, часами и неделями.

«Вопрос в том, насколько человек правильно в своем индивидуальном случае эти "дозировки" будет использовать. Человек, который к этому (голоданию - прим.ред.) очень привычен, он сможет действительно голодать достаточно много, и это будет улучшать его адаптивные возможности, в частности, переносить жару. Если человек плохо приспособлен к голоду, не натренирован в этом вопросе, то он гораздо легче превысит ту "дозировку", которая будет полезна, и голод начнет идти больше во вред и приводить к дезадаптации, ослаблять человека и увеличивать вероятность того, что он получит какие-то проблемы от перегрева», - уточнил Барвинский.

Ранее врач предупредила об опасности питья холодной воды в жаркую погоду.

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