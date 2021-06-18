Врач предупредила об опасности холодной воды в жару

Пить холодную воду в жару не рекомендуется. Об этом предупредила терапевт Татьяна Романенко.

«Мы охлаждаем слизистые, вызываем спазм сосудов, то есть это не совсем хорошо и полезно. Во-вторых, трахея тесно соприкасается с пищеводом. По сути дела, выпивая холодную воду, мы переохлаждаем и верхние дыхательные пути», - сказала она телеканалу «Звезда».

Также Романенко напомнила, что те народы, которые живут в жарком климате, как правило, утоляют жажду горячим чаем.

«Пьешь чай и потеешь - одним ударом убиваешь двух зайцев: восполняешь потерю жидкости и активизируешь теплообмен», - заявила врач.

Чтобы не потеть сильно, специалист посоветовала пить не горячую, а теплую воду.

«Общие рекомендации: вода комнатной температуры и умножаем свою норму в полтора-два раза», - отметила Романенко.

Ранее врач предупредила, что стремительный заход в воду после пребывания на солнце может быть очень опасным для здоровья. При резкой смене температур могут возникнуть разного рода неблагоприятные сосудистые реакции, вплоть до гипертонического криза или сердечного приступа.