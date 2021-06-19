Инфекционист спрогнозировал сроки роста заболеваемости COVID-19 в России

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что рост заболеваемости COVID-19 на территории РФ будет продолжаться как минимум две недели.

По его словам, с учетом вакцинации отдельных категорий населения ситуация с эпидобстановкой может более-менее стабилизироваться только в августе текущего года.

«Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения мы увидим не раньше, чем через полтора месяца. Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся», — сообщил вакцинолог, передает ТАСС.

Тимаков отметил, что вакцинация населения не может дать сиюминутные результаты. Выработка иммунитета требует 1,5 месяца после первой прививки.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России распространяется индийский штамм коронавируса, который обладает более высокой контагиозностью. По мнению ученых, именно приходом этого варианта мутации в стране и объясняется набирающая силу очередная волна пандемии.