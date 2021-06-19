Врач рассказала, почему люди на диете больше злятся

Плохое настроение, раздражительность и тревожность во время диеты могут быть вызваны дефицитом аминокислоты триптофана, участвующей в синтезе «гормона счастья» серотонина. О том, как восполнить недостаток этого вещества в организме, в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина.

Она объяснила, что при неполноценном питании, в частности неполноценном по белку, в 90% случаев возможно изменение эмоционального фона.

«Это может быть связано с тем, что есть дефицит одной из аминокислот, которая называется триптофан. Он служит в нашем организме предшественником для синтеза серотонина», - сказала Чехонина.

Чтобы избежать последствий для настроения врач посоветовала употреблять продукты, содержащие триптофан. Больше всего, по ее словам, этой аминокислоты содержится в красной и черной икре. Более доступными ее источниками выступают орехи, твердые сыры, тофу и другие соевые продукты, а также мясо кролика, курицы и индейки, пояснила Чехонина.

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