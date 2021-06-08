В стране и мире Диетолог назвала идеальный перекус в ночное время Алена Миронова Врач-диетолог, специалист по ЛФК, health-инвестор Ольга Шмелева рассказала, что лучше всего употреблять в пищу в ночное время. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Simon Katzer, imageBROKER, Globallookpress Читайте нас на: Перед сном рекомендуется принимать в пищу что-либо низкокалорийное. Об этом «Звезде» рассказала врач-диетолог, специалист по ЛФК, health-инвестор Ольга Шмелева. Эксперт отметила, что в ночное время повышается функция такого гормона, как грелин - он повышает аппетит. «Вот что-то такое очень-очень низкокалорийное, чтобы просто заесть, и все. На крайний случай - яблочко с грушей. Там тоже невысокая калорийность. Тоже много не съешь. Ну апельсинчик можно перекусить», - посоветовала Шмелева. Диетолог назвала еще один подводный камень, связанный с питанием в ночное время, - скорость обменных процесс в ночные часы снижается, поэтому вся принимаемая пища - а особенно сложные углеводы - откладывается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика