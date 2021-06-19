Лед и пламень: Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в российских регионах.

«Произойдет понижение температуры на Волге, на Урале, а затем и на юге Западной Сибири», - сообщил Вильфанд, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, начиная с 19 июня, температура будет ниже нормы на 4-6 градусов в Свердловской, Челябинской, Омской областях. При этом в Омской и Новосибирской областях температура также опустится ниже нормы.

Ночью температура в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске будет опускаться до +7...+10 °С. При этом днем подниматься лишь до +16...+18 °С.

По словам Вильфанда, Красноярский край и Якутию в тот же период ожидает очень теплая погода с отклонениями от нормы на 8-12 градусов. Так, в Якутске температура будет +25...+27 °С. В северо-восточных регионах она может достигнуть +30 °С

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в Москве с 19 по 24 июня продержится сильная жара. Более того, к 23 июня температура повысится до +34°C.