NASA может забронировать еще одно место на «Союзе» для полета астронавта на МКС

NASA может забронировать еще одно место на российском корабле «Союз» для полета астронавта на МКС. Об этом сообщил источник в космической отрасли агентству РИА Новости.

«Не исключено, что NASA забронирует еще одно место на корабле для полета своего астронавта на МКС», - сказал собеседник.

Подчеркивается, что при необходимости такой полет может состояться весной 2022 года. Кроме того, отмечается, что в полет может отправиться американский астронавт Лорел О'Хара. Она проходит в России тренировки по действиям в случае посадки корабля на водную поверхность.

Ранее астронавт НАСА Шэннон Уолкер сравнила полет на корабле «Союз» и американском Crew Dragon и не нашла больших различий. По ее словам, посадка американского корабля на воду показалась ей мягче приземления капсулы российского «Союза».