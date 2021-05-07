Астронавт NASA сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon

Астронавт НАСА Шэннон Уолкер сравнила полет на корабле «Союз» и американском Crew Dragon и не нашла больших различий.

«Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения - разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта», - подчеркнула Уолкер на пресс-конференции в НАСА.

Она отметила, что посадка американского корабля на воду показалась ей мягче приземления капсулы российского «Союза», передает РИА Новости.

Напомним, Crew Dragon в воскресенье вернулся на Землю после первого регулярного рейса на МКС. Экипаж состоял из четырех человек. На борту, в том числе, находилась и Шэннон Уолкер.

На днях американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами от отстыковался для возвращения на Землю.

На корабле находились космонавт Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай, которые прибыли на МКС на корабле «Союз МС-18».