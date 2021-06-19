Названы самые опасные продукты для почек

Нефролог Евгений Шилов рассказал о продуктах, которые являются наиболее опасными для почек.

Врач подчеркнул, что практически вся еда сейчас пересолена. По словам нефролога, при употреблении продуктов вторичной переработки, человек получает за день недельную физиологическую порцию соли.

В связи с этим Шилов рекомендовал придерживаться средиземноморской диеты. Она включает в себя: рыбу, свежие овощи, фрукты, оливковое масло, передает «Российская газета».

Нефролог напомнил о дневной норме белка — один грамм на один килограмм веса. Также врач обратил внимание на разницу в работе почек у мужчин и женщин. По словам специалиста, масса тела женщин всегда меньше мужской, поэтому у них более скромный метаболизм, поэтому нагрузка на почки меньше.

Ранее нефролог предупредила о вреде полуфабрикатов и лекарств для почек. В качестве профилактики возможных заболеваний, врач также посоветовал следить за своей диетой.