Нефролог предупредила о вреде полуфабрикатов и лекарств для почек

Неправильное питание и обильный прием лекарственных препаратов способны существенно навредить почкам. Об этом рассказала врач-хирург отделения урологии и гемодиализа ФГБУЗ «Клиническая больница №50 Федерального медико-биологического агентства» в Сарове, нефролог Лилия Усманова. Особенно пагубно на здоровье органов выделительной системы сказывается обилие нитратов, токсинов и антибиотиков.

«Важно контролировать артериальное давление. Следить за питанием, избегать высококалорийной пищи с большим содержанием животного белка. Пищевые добавки также бывают токсичны. Люди стали ленивы, едят полуфабрикаты, где содержатся консерванты, а это яд. Злоупотребление ими создает благоприятный фон для развития хронической болезни почек, особенно если есть какое-то основное заболевание. Соль тоже нужно минимизировать. Потребление жидкости должно быть разумным, хотите пить - пейте, а насильно вливать в себя воду не нужно. Не забывайте, что она содержится в любой пище - супах, фруктах, овощах, мороженом», - подчеркнула врач в беседе с «Российской газетой».

Ранее врачи рассказали о симптомах, которые могут говорить об образовании камней в почках и сигнализировать о необходимости срочного обращения к врачу. Исследования Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США показали, что основными признаками образования камней являются острые болезненные ощущения в спине, нижней части брюшной области или с одной стороны поясницы.

Более тревожными симптомами исследователи считают кровь в моче, ее мутный цвет, частые позывы, боль при опорожнении. О недуге могут также говорить и другие симптомы - тошнота, рвота, озноб или жар в сочетании с другими признаками.