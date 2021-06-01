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Россиян предупредили об аномальной погоде в июне

Иван Линдеманн
09:25 01.06.2021
В Московской, Ярославской, Тверской и Ивановской областях, по прогнозам, возможны небольшие заморозки. Ночью температура в некоторые дни может опуститься до нуля градусов, а днем будет 10-15.
Россиян предупредили об аномальной погоде в июне
© Фото: pixabay
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В некоторых регионах России в первый месяц летят ожидается погодная аномалия. Об этом предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Метеоролог рассказала «Российской газете», что в центральной части страны в июне температура в ночные часы будет примерно 10-16 градусов тепла, в дневные - 20-27. Что касается Поволожья, что там будет немного теплее: 11-18 градусов ночью и 21-28 днем.

Лето в июне придет и на российские курорты. В дневное время в Крыму и на Кубани прогнозируют 26-32 градуса тепла.

Теплее обычного будет в Архангельской области и Республике Коми: 17-24 градуса днем и 8-15 градусов ночью. Средние температуры на Урале будет находиться в диапазоне от 21 до 26 градусов.

При этом, в Московской, Ярославской, Тверской и Ивановской областях, по прогнозам, возможны небольшие заморозки. Ночью температура в некоторые дни может опуститься до нуля градусов, а днем будет 10-15.

Ранее в центре погода «Фобос» рассказали, что в этом году лето в Москве будет «суховатым».

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